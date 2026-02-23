Sicilia | garante anziani per 1,2 milioni di over 65

Il garante regionale degli anziani nasce per tutelare i 1,2 milioni di over 65 presenti in Sicilia, un quarto della popolazione. La decisione deriva dalla crescente esigenza di garantire diritti e servizi migliori per questa fascia di età. La nomina mira a migliorare l’assistenza e a rispondere alle sfide di una popolazione che invecchia rapidamente. La sua funzione sarà quella di ascoltare le richieste degli anziani e promuovere soluzioni concrete.

In Sicilia, dove un quarto della popolazione ha superato i 65 anni, è stato nominato il garante regionale della Persona Anziana. Angelo Giglio, medico sportivo palermitano, riceverà l’incarico dal presidente Renato Schifani, che attualmente ricopre anche il ruolo di assessore ad interim della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. La nomina arriva in un contesto demografico critico, con quasi 1,2 milioni di over 65 su una popolazione totale in costante invecchiamento. si allinea così agli standard europei di tutela dei diritti umani degli anziani, seguendo l’esempio della Lombardia. La figura del garante è prevista dalla legge regionale 342021 e opererà in autonomia per promuovere la dignità e la sicurezza degli anziani, vigilando sui loro diritti e sulla corretta applicazione delle leggi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

