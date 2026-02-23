Siccità frane climate change | l’agricoltura moderna dovrà adattarsi a queste nuove sfide

La siccità e le frane sono aumentate a causa del cambiamento climatico, che ha colpito anche le aree agricole italiane. Le precipitazioni sono diminuiti e le temperature sono salite, compromettendo i raccolti e la stabilità del suolo. Nel 2025, Legambiente ha registrato oltre 370 eventi di questo tipo in tutto il paese. Le aziende agricole devono ora trovare strategie per affrontare queste sfide crescenti. La situazione richiede interventi immediati e pratici.