Siccità frane climate change | l’agricoltura moderna dovrà adattarsi a queste nuove sfide
La siccità e le frane sono aumentate a causa del cambiamento climatico, che ha colpito anche le aree agricole italiane. Le precipitazioni sono diminuiti e le temperature sono salite, compromettendo i raccolti e la stabilità del suolo. Nel 2025, Legambiente ha registrato oltre 370 eventi di questo tipo in tutto il paese. Le aziende agricole devono ora trovare strategie per affrontare queste sfide crescenti. La situazione richiede interventi immediati e pratici.
di Matteo Pagliuso Siccità, frane, aumento delle temperature: le conseguenze del cambiamento climatico sono già una realtà in Italia, lo dimostrano i 376 eventi recensiti nel 2025 dall’Osservatorio Città Clima di Legambiente. Di fronte a questa realtà, l’agricoltura moderna dovrà adattarsi a queste nuove sfide cambiando i suoi metodi. Per anni, il modello dominante nell’agricoltura fu rappresentato da aziende che coltivano grandissime aree intensivamente con la monocultura (cultura di una specie su grandi aree). La poca diversità di piante che di conseguenza si trovano su queste aree permette agli insetti nocivi di proliferare nei frutteti e nelle altre colture provocando anche una perdita di biodiversità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Argomenti discussi: Blog | Cambiamento climatico e agricoltura: modelli alternativi per un futuro sostenibile.
