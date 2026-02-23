Siamo entrati negli ultimi tempi Medjugorje il mistero delle dieci profezie

Padre Livio Fanzaga ha affermato che il mistero delle dieci profezie di Medjugorje si avvicina a una fase cruciale a causa delle tensioni geopolitiche attuali. Il sacerdote sottolinea come eventi recenti nel mondo possano essere collegati alle rivelazioni di Medjugorje. La sua analisi suggerisce che il tempo per interpretare i segnali potrebbe essere vicino. La riflessione si concentra sulla possibile connessione tra le profezie e i cambiamenti in corso.

È una riflessione che intreccia fede, profezia e attualità geopolitica quella affidata da padre Livio Fanzaga, direttore di Radio Maria, in un'intervista concessa a Libero Quotidiano. Al centro del dialogo ci sono i segreti di Medjugorje, il destino della Chiesa e il ruolo della Russia nella storia della salvezza, in un orizzonte che guarda ai prossimi anni come a una fase decisiva. Dal 24 giugno 1981, nel villaggio di Medjugorje, in Bosnia Erzegovina, sei veggenti sostengono di ricevere apparizioni della Regina della pace.

