siamo entrati negli ultimi tempi medjugorje il mistero delle dieci profezie

Il mistero delle dieci profezie a Medjugorje ha attirato l’attenzione di molti, perché la causa risiede nella crescente attesa di eventi che potrebbero influenzare il futuro. Padre Livio Fanzaga, direttore di Radio Maria, spiega che ci troviamo in un momento cruciale, dove fede e politica si intrecciano più che mai. Le sue parole suggeriscono che si avvicinano tempi decisivi, lasciando aperta ogni possibilità di svolta.

È una riflessione che intreccia fede, profezia e attualità geopolitica quella affidata da padre Livio Fanzaga, direttore di Radio Maria, in un’intervista concessa a Libero Quotidiano. Al centro del dialogo ci sono i segreti di Medjugorje, il destino della Chiesa e il ruolo della Russia nella storia della salvezza, in un orizzonte che guarda ai prossimi anni come a una fase decisiva. Dal 24 giugno 1981, nel villaggio di Medjugorje, in Bosnia Erzegovina, sei veggenti sostengono di ricevere apparizioni della Regina della pace. Dopo decenni di discernimento, un documento del Dicastero per la Dottrina della Fede, approvato da Papa Francesco, pur senza pronunciarsi sulla soprannaturalità delle apparizioni, ne ha riconosciuto gli abbondanti frutti spirituali e ha espresso un giudizio complessivamente positivo sui messaggi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

