Si introduce nei locali del Centro di salute mentale e ruba un portafogli | scoperto 38enne

Un uomo di 38 anni ha fatto irruzione nel Centro di salute mentale della Asl e ha sottratto un portafoglio lasciato incustodito. La sua presenza è stata notata da un operatore, che ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine. Quando sono arrivati, hanno fermato l’uomo nel locale e recuperato il portafoglio. La rapina ha attirato l’attenzione di alcuni pazienti e personale presente al momento. La vicenda si è conclusa con l’arresto dell’individuo.

L’uomo è stato fermato dai carabinieri nella giornata di sabato, a Casarano. L’episodio si è verificato all’interno dei locali che ospitano gli ambulatori della Asl CASARANO – Si introduce nei locali del Centro di salute mentale della Asl e ruba un portafogli: scoperto, finisce poco dopo in arresto. Manuel Pepe, un 38enne di Casarano è stato fermato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia locale, a seguito di un episodio avvenuto nella mattinata di sabato. Il 38enne, secondo la ricostruzione effettuata dal personale dell'Arma, avrebbe raggiunto gli ambulatori in via Agnesi, nella cittadina del basso Salento, per poi frugare all’interno del giubbotto di un uomo, asportando il portafogli contenente denaro e documenti personali. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Ruba il portafogli di un ristoratore, fugge col monopattino contromano sulla statale: nei guaiMarco Rossi, un ristoratore di Lecce, è stato derubato del portafogli e ha assistito alla fuga del ladro che poi ha attraversato la statale contromano su un monopattino.

Vicenda Centro di salute mentale ad Airola, Mastella: “Disponibilità dell’Asl a lasciarlo nel centro caudino”Il sindaco di Airola, Mastella, ha annunciato che l’Asl ha confermato la volontà di mantenere il centro di salute mentale nel paese.

