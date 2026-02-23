Si ferma la corsa del Pescara Pallanuoto prima sconfitta con il Grifone

Il Pescara Pallanuoto subisce la sua prima sconfitta contro il Grifone, che conquista la vittoria con un punteggio di 11-8. La squadra biancazzurra, finora imbattuta, ha perso in casa del Grifone durante la prima giornata di ritorno del campionato di serie B. La partita si è decisa negli ultimi minuti, quando i padroni di casa sono riusciti a sfruttare alcune imprecisioni degli avversari. La prossima partita si avvicina, i biancazzurri cercano di reagire.

Prima sconfitta per il Pescara Nuoto e Pallanuoto battuto dal Grifone 11-8.Dopo un girone d’andata perfetto, i biancazzurri perdono la loro prima partita stagionale nella vasca del Grifone, bravo ad aggidicarsi la contesa per 11-8 nella prima giornata di ritorno del campionato di serie B. Biancazzurri di fatto sempre costretti a inseguire, anche a causa di tanti errori in fase offensiva, tanto che a poco più di metà gara il tabellino recitava un mesto 1 su 15 nelle situazioni di uomo in più. I padroni di casa si confermano squadra ostica per il Delfino, che anche nella partita di andata aveva dovuto faticare non poco per imporsi 15-14. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

