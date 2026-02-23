Si chiude Milano-Cortina fra opera e danza Malagò Mantenute promesse

Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 si concludono con una spettacolare cerimonia all’Arena di Verona, dove la presenza della premier Meloni ha attirato l’attenzione. Malagò ha dichiarato che le promesse fatte sono state mantenute, anche grazie alle performance di danza e alle grandi opere realizzate. La festa ha coinvolto migliaia di spettatori, che hanno seguito con entusiasmo gli ultimi momenti della manifestazione. La serata si è chiusa con un grande applauso e un messaggio di speranza per il futuro.

Cala il sipario all'Arena di Verona. Presente anche la premier Meloni VERONA - "Beauty in action". Il titolo era di per sé eloquente e la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 non ha deluso. La cornice era quella, iconica, dell'Arena di Verona: il più antico anfiteatro al mondo, la casa dell'opera lirica. Opera che ha subito fatto capolino nel segmento iniziale, come trait d'union tra Verona e le Olimpiadi. Un omaggio all'Italia, preludio all'ingresso del tricolore, che viene innalzato con una prima sorpresa: l'ingresso dei medagliati azzurri a Milano-Cortina 2026, che assistono all'inno di Mameli sotto gli occhi delle istituzioni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

