Si apparta con la fidanzata e fa esplodere un petardo | 29enne nel Trevigiano perde tre dita della mano

Un giovane di 29 anni di Orsago ha subito la perdita di tre dita dopo aver fatto esplodere un petardo in campagna a Cappella Maggiore. La causa dell’incidente è stata l’uso imprudente di un petardo potente, che ha provocato l’esplosione improvvisa. L’uomo si trovava con la fidanzata al momento dell’incidente. I soccorritori hanno trasferito il ferito in ospedale per le cure del caso. La scena si è svolta in un’area isolata.

Un 29enne di Orsago ha perso tre dita della mano dopo l'esplosione di un potente petardo in campagna a Cappella Maggiore. Soccorso dalla compagna e trasportato in elisoccorso all'ospedale di Treviso, è stato operato per cercare di salvare la mano.