Una fornitura di carne avariata con vermi ha causato sdegno tra i militari dell’Aeronautica di Viterbo. La scoperta si è verificata durante il pasto quotidiano, quando alcuni soldati hanno notato strani odori e la presenza di insetti nell’alimento. Il cibo contaminato è stato immediatamente rimosso e segnalato alle autorità competenti. La vicenda ha sollevato interrogativi sulla gestione delle scorte alimentari all’interno della mensa. La produzione alimentare continuerà a essere monitorata attentamente.

Aeronautica militare a Viterbo, “un episodio shock scuote la scuola marescialli e il 72esimo stormo”. Lo denuncia il sindacato Siam, riportando “quanto riferito da alcuni iscritti”: “Durante il pasto somministrato in mensa il 20 febbraio sarebbe stata servita carne di coniglio avariata, all'interno della quale sono stati rinvenuti numerosi parassiti (vermi) anche di grandi dimensioni”. Segnalazioni che hanno portato l'organizzazione a “inviare una richiesta urgente di chiarimenti ai vertici” dell'amministrazione: “Una grave criticità igienico-sanitaria. Benché il servizio sia gestito da una ditta appaltatrice esterna, l'amministrazione ha il dovere giuridico e morale di vigilare e garantire la sicurezza alimentare del personale militare, allievi e quadro permanente”. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Leggi anche: Vermi nella pasta servita ai bambini a scuola: controlli e sequestri

Leggi anche: Vermi nella pasta servita ai bambini a scuola: gli istituti coinvolti

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Shock in mensa all'Aeronautica di Viterbo: Carne avariata con vermi servita ai militari; Napoli, topo morto trovato in una pentola della mensa scolastica: scatta il sequestro; Scandalo mensa a Viterbo: 'Vermi nella carne servita ai militari', scatta la protesta del SIAM; Emergenza alla mensa del Lycée Stendhal: bambini e personale intossicati da spray.

Malore per 12 bimbi a scuola: il caos scatta durante il pranzo in mensa https://qds.it/malore-per-12-bimbi-a-scuola-il-caos-scatta-durante-il-pranzo-in-mensa/ - facebook.com facebook