sfida giocata punto a punto

Bramante Pesaro ha vinto di un punto contro Recanati grazie a un canestro decisivo di Pozzetti negli ultimi secondi. La partita si è decisa in un finale emozionante, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo. Buzzone ha segnato 12 punti, mentre Semprini Cesari e Zomero hanno contribuito con 12 e 10 punti rispettivamente. La partita si è giocata punto a punto fino al fischio finale, lasciando il pubblico senza fiato.