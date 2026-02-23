Sfida giocata punto a punto
Bramante Pesaro ha vinto di un punto contro Recanati grazie a un canestro decisivo di Pozzetti negli ultimi secondi. La partita si è decisa in un finale emozionante, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo. Buzzone ha segnato 12 punti, mentre Semprini Cesari e Zomero hanno contribuito con 12 e 10 punti rispettivamente. La partita si è giocata punto a punto fino al fischio finale, lasciando il pubblico senza fiato.
Recanati 65 Bramante Pesaro 66 Buzzone 12, Marcone, Gurini ne, Urbutis 4, Andreani 2, Semprini Cesari 12, Zomero 10, Sabbatini 4, Kossowski ne, Pozzetti 15, Ndzie ne, Magrini 6. All. Schiavi.. BRAMANTE PESARO: Cornis 11, Crescenzi 13, Ricci 12, Panichi 3, Tomasetti ne, Ferri 3, Nicolini E. 16, Centis 4, Mari, Filtness 4. All. Nicolini M.. Arbitri: Candeloro di Chieti e Di Carlo di L'Aquila. Parziali: 20-18, 20-16, 15-19, 10-13. Progressivi: 20-18, 40-34, 55-53, 65-66. Uscito per 5 falli: Andreani (Pallacanestro Recanati). I pesaresi si dimostrano più cinici e nel finale punto a punto hanno la meglio su Recanati che sta attraversando un momento complicato della stagione.
La sfida punto a punto finisce male. Computer Gross punita da Genova
Tracollo Psg, la squadra degli «alieni» perde la vetta della Ligue 1 dopo 39 settimane. Primo il Lens, la favola tre anni dopo la sfida punto a punto
CONSTANTINI IS ON FIRE! Bocciata PAZZESCA contro gli USA | #MilanoCortina2026
