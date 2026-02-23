settore giovanile la primavera si ferma ad avellino sconfitta nello scontro diretto

Il Perugia Primavera subisce una sconfitta ad Avellino, dove la squadra di casa segna due gol nel primo tempo. La causa principale risiede nella mancanza di lucidità offensiva e nelle difficoltà difensive dei biancorossi. Il risultato interrompe la serie positiva dei ragazzi di coach e permette agli irpini di salire al terzo posto in classifica. La partita si è giocata davanti a circa 500 spettatori, molti dei quali hanno assistito a un match intenso.

Il Perugia Primavera arresta la sua corsa. Perde sul campo dell’Avellino (2-0) lo scontro diretto in chiave playoff e viene agganciato al terzo posto dai campani. L’equilibrio iniziale della gara viene rotto da Amiranda, che al 30? sul pallone arrivato dalla destra prima colpisce la traversa e poi ribadisce in rete per il vantaggio dell’Avellino. I padroni di casa, nel finale di primo tempo, hanno due occasioni non sfruttate da De Michele. Nella ripresa parte ancora bene l’Avellino, ma al 20? Mellino rimedia il secondo giallo e viene espulso. I ragazzi di Giorgi si gettano in avanti alla ricerca del pari, ma al 30? si fanno sorprendere in contropiede sull’incursione di D’Auria, che cade in area sul contatto con Rondolini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La Sba esce sconfitta nello scontro diretto a Casale MonferratoLa Sba, nel confronto a Casale Monferrato, ha subito una sconfitta che influisce sulla classifica.

Milan, i risultati del settore giovanile: importante successo per la Primavera femminileNel weekend il settore giovanile del Milan ha messo in mostra diversi risultati positivi.

