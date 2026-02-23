Settima sconfitta stagionale per l' Atletico Catania | ad Avola finisce 2-1
L’Atletico Catania 1994 Viagrande perde 2-1 contro l’Avola, a causa di una rete siglata nel secondo tempo. La squadra lucana si fa sorprendere da un gol subito dopo l’intervallo, che decide il risultato. La partita si gioca al Meno Di Pasquale, dove i padroni di casa sfruttano il vantaggio del pubblico. È la settima sconfitta in campionato per gli etnei in questa stagione.
Uno scivolone che si ripercuote sulla classifica del Girone B: la compagine etnea adesso è sesta con 36 punti a 3 lunghezze dal Mazzarrone, quinto con 39 punti Settima sconfitta stagionale per l’Atletico Catania 1994 Viagrande. Allo stadio Meno Di Pasquale vince l’Avola per 2-1. La formazione di mister Angelo Galfano si sveglia tardi e non riesce a rimontare. Partita fondamentale e delicata per entrambe le squadre. Senza gli squalificati Grasso, Ricciulli e Scalia, il tecnico Galfano schiera D’Agata tra i pali; Triolo, Pino, Godino e Indelicato in difesa; a centrocampo agiscono Abbate, Lorefice, Fricano e Anastasio; in attacco la coppia formata da Randis e Viegas. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Atletico Catania raggiunto al 90': al Francesco Russo finisce 1-1 contro il PalazzoloL'Atletico Catania 1994 Viagrande ha concluso la partita contro il Palazzolo con un pareggio 1-1, raggiunto al 90°.
Gioiosa - Atletico Catania Viagrande 3-3 [Eccellenza B 2025/26 - 18ª giornata]
