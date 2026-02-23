Serse Cosmi torna ad allenare | qual è la sua nuova squadra

Serse Cosmi torna ad allenare perché la Salernitana attraversa una fase difficile. La squadra non riesce a mantenere il passo delle rivali e si trova in fondo alla classifica. La sua esperienza può rappresentare una svolta, ma il club deve ancora trovare la strada giusta. La società ha deciso di affidarsi a lui per cercare di risollevare le sorti della squadra e invertire il trend negativo. La prossima partita sarà decisiva per il futuro.

Una stagione per nulla all’altezza delle aspettative: avrebbe dovuto lottare con Benevento e Catania per la promozione diretta in serie B ma la Salernitana è sempre più in crisi. Dopo la sconfitta interna di domenica contro il Monopoli la società ha deciso di cambiare la guida tecnica e chiamare Serse Cosmi. La nota della società. “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della prima squadra, Giuseppe Raffaele, ed il suo vice Giacomo Ferrari. Il club ringrazia entrambi per l’impegno e la professionalità mostrati in questi mesi, augurando loro il meglio per il futuro personale e professionale”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Serse Cosmi torna in panchina: la nuova squadra è una sorpresaSerse Cosmi torna in panchina dopo aver accettato l’incarico alla Salernitana, un cambio che sorprende molti.

Serse Cosmi torna ad allenare a poco più di tre anni dall’ultima volta: il tecnico riparte dalla Serie CSerse Cosmi riprende a allenare dopo più di tre anni, portando la sua esperienza nella Serie C.

