Serpico a Rogoredo La pur sottile linea rossa tra polizia e crimine che deve rimanere

Serpico, il poliziotto di New York noto per aver denunciato la corruzione, finisce sotto i riflettori a Rogoredo. La causa è un'operazione di polizia che ha portato alla scoperta di alcuni comportamenti ambigui tra agenti e criminali locali. Un episodio che mette in discussione la linea sottile tra legalità e illegalità. La vicenda si sviluppa in un quartiere dove tensioni e sospetti si intrecciano da tempo. Le autorità indagano sui dettagli dell’intervento.

Alla vicenda del poliziotto newyorchese Frank Serpico è ispirato il bel film di Sidney Lumet del 1973. La sua lotta personale contro la corruzione nel dipartimento di polizia, il proiettile che lo colpì durante un'operazione antidroga (furono sospettati i colleghi). Il repulisti del Nypd da parte della commissione Knapp (commissione per l'indagine sulla presunta corruzione nella polizia) non fu il primo né l'ultimo. Affari sporchi è un film duro degli anni 90, storia di poliziotti della narcotici corrotti, ispirato a vicende vere della polizia di Los Angeles, genere rinnovato più volte, come in Training day con un cattivissimo Denzel Washington.