Serie C | Livorno si ferma Di Carmine | lesione muscolare e stop di circa tre settimane

Samuel Di Carmine si ferma per circa tre settimane a causa di una lesione muscolare. L’attaccante ha riportato una lesione di primo grado al muscolo semimembranoso durante la partita contro il Pineto, vinta dal Livorno. Gli esami hanno confermato il problema muscolare, che richiederà un periodo di recupero. La squadra dovrà fare a meno del suo giocatore principale per le prossime partite. La sua assenza rappresenta un problema per la rosa.

Il centravanti amaranto, che era stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al termine del primo tempo della partita contro il Pineto, ha riportato una lesione di primo grado del muscolo semimembranoso Lesione di primo grado del muscolo semimembranoso. Questo l'esito degli esami a cui si è sottoposto Samuel Di Carmine in seguito all'infortunio riportato nel corso della partita contro il Pineto, vinta dal Livorno per 1-0. Il centravanti amaranto, autore del gol vittoria, era stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al termine del primo tempo lasciando il posto a Malagrida. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Bologna, stop Lucumí: lesione muscolare e 3-4 settimane outJhon Lucumí di Bologna dovrà rimanere lontano dal campo per circa 3-4 settimane a causa di una lesione muscolare riscontrata nell’ultima partita di campionato.

EGUAGLIA CR7, POI SI FERMA PER TRE SETTIMANE. Stop Mbappè dopo il recordKylian Mbappé si ferma per tre settimane, interrompendo la sua stagione dopo aver raggiunto un nuovo record.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Serie C, Livorno-Pianese 1-2: amaranto spenti, al Picchi fanno festa i bianconeri; Serie C, le gare della 28^ giornata su Sky; Serie C | Livorno-Pianese 1-2, Venturato: Gol di Di Carmine regolare, oggi ci è stato tolto qualcosa; Si segna pochissimo in questo inizio di 28^ giornata in Serie C Girone B.

Serie C | Livorno, si ferma Di Carmine: lesione muscolare e stop di circa tre settimaneLesione di primo grado del muscolo semimembranoso. Questo l'esito degli esami a cui si è sottoposto Samuel Di Carmine in seguito all'infortunio riportato nel corso della partita contro il Pineto, vint ... today.it

Serie C | Livorno-Pianese 1-2, le pagelle: amaranto stanchi e passivi, poche le sufficienzeLa formazione di Venturato, al Picchi, si è arresa ai bianconeri. Prestazione sottotono di quasi tutta la squadra ... today.it

SERIE C: IL PINETO SUPERATO A LIVORNO Guarda il servizio - facebook.com facebook

Livorno serie #blackandwhite #livorno #sea #skateboard x.com