Serie A Ranieri | Il gioco all’italiana mi sembra un po’ denigrato ecco perchè

Claudio Ranieri afferma che il gioco all’italiana viene spesso criticato e sottovalutato. La causa è la crescente attenzione ai risultati a discapito del modo in cui si gioca. Ranieri sottolinea che molte squadre preferiscono puntare sulla solidità piuttosto che sull’estetica, anche quando il calcio richiede più creatività. Il suo intervento si concentra sulla percezione del calcio italiano e sulle scelte tattiche delle squadre di oggi.

Claudio Ranieri, ex allenatore della Roma, ad oggi, Senior advisor dei giallorossi, ha voluto rilasciare un'intervista esclusiva ai microfoni de 'Il Messaggero'. Tra i vari temi toccati, l'ex allenatore giallorosso ah voluto parlare anche della questione legata ai “giochisti vs risultatisti'. Dopo la partita del Milan contro il Como, infatti, questo tema è ritornato alla ribalta. Ecco, di seguito, le parole di Ranieri: LEGGI ANCHE: Milan, Landucci così post Parma: “Non siamo contenti, volevamo i tre punti. L’obiettivo è.” Il pensiero di Claudio Ranieri sul calcio italiano: quali sono i problemi del nostro campionato? Il tema “giochisti vs risultatisti': «Il calcio italiano ha due problemi su tutti: uno è legato alla mancanza di soldi e l’altro ai cicli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

