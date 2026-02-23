Serie A Bologna-Udinese 1-0

Il Bologna ha vinto 1-0 contro l’Udinese grazie a un rigore di Bernardeschi al 75’. La causa è stata un fallo in area che ha portato alla concessione del penalty. I padroni di casa hanno approfittato di questa occasione per conquistare i tre punti, mantenendo vivo il sogno di una posizione più alta in classifica. La partita si è accesa nel secondo tempo, con i bolognesi che hanno cercato con determinazione di trovare il gol decisivo.

© Lapresse.it - Serie A, Bologna-Udinese 1-0

