Serie A altro esonero | il sostituto è D’Aversa

Urbano Cairo ha deciso di cambiare allenatore del Torino dopo la sconfitta a Genova. La decisione deriva dai risultati negativi, con sei sconfitte nelle ultime otto partite. D’Aversa prende il posto di Marco Baroni, che rischia di lasciare la panchina. La scelta mira a invertire la rotta e risollevare le sorti della squadra. La società ha già individuato il nuovo tecnico, pronto a guidare i granata nelle prossime sfide.

Il Torino di Urbano Cairo ha deciso, in panchina un nuovo allenatore per salvare i granata. Dopo la prestazione di Genova e la sesta sconfitta nelle ultime otto partite, Marco Baroni è ormai a un passo dall’esonero. Secondo quanto riportato da Tuttosport, nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’esonero di Baroni., Al suo posto dovrebbe arrivare in panchina Roberto D’Aversa, già contattato nelle scorse settimane e ora pronto a firmare fino a giugno, con rinnovo automatico in caso di salvezza. Il presidente del Torino nelle ultime ore avrebbe parlato con il tecnico abruzzese, che si sarebbe detto disponibile ad accettare un contratto breve, soluzione che piace molto al club visto il legame di Baroni fino al 2027. 🔗 Leggi su Sportface.it

