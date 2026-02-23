Sequestrati i fogli segreti che Mussolini portò all' incontro con Hitler | erano spariti nel ‘45

Il furto dei fogli segreti portati da Mussolini all’incontro con Hitler ha causato la scomparsa di documenti chiave risalenti al 1944. Questi fogli, nascosti tra le carte del Duce, erano stati prelevati nel 1945 e da allora sono rimasti irreperibili. La vicenda si arricchisce di un dettaglio: i manoscritti contenevano appunti strategici mai divulgati. La loro sparizione alimenta ancora oggi molte domande sulla gestione delle informazioni di allora.

La storia non smette di riservarci sorprese, riportando all'analisi degli esperti documenti nascosti agli storici, come i cinque fogli manoscritti che il Duce aveva preparato prima dell'incontro fissato con Adolf Hitler in Austria, 22 aprile del 1944. Nell'Italia ormai spezzata a metà dagli sbarchi degli Alleati, che prima di invadere la "Fortezza Europa" partendo dalla Normandia, avevano scelto di colpire quello che Churchill chiamava il "Ventre molle dell'Asse", ossia la penisola italiana, Benito Mussolini si apprestava a raggiungere il Castello di Klessheim, palazzo barocco a pochi chilometri da Salisburgo, per incontrare il suo dispotico alleato, il Führer che nel 1938 aveva annesso l'Austria, per affrontare tre temi importanti per la Repubblica Sociale: lo stato delle forze armate, la situazione politica ed economica.