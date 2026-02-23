Sequestrate a Torino 5 lettere di Mussolini sull’incontro a Salisburgo con Hitler i manoscritti vanno al Ministero della Cultura

I carabinieri di Torino hanno sequestrato cinque lettere di Mussolini, scritte in occasione dell’incontro con Hitler a Salisburgo, e le hanno consegnate al Ministero della Cultura. La causa del sequestro è stata la mancanza di documenti certi sulla provenienza dei manoscritti. Durante la restituzione, i pezzi sono stati analizzati e classificati come importanti testimonianze storiche. Le lettere saranno ora conservate in un luogo sicuro per ulteriori studi.

Per la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica per il Piemonte e Valle d’Aosta gli appunti contengono argomenti di particolare importanza storica divisi in tre grandi temi: forze armate, politica, economia e lavoro Lunedì 23 febbraio 2026 durante una cerimonia nella sede dell’Archivio Centrale dello Stato di Roma, i carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Torino hanno restituito cinque fogli manoscritti di Benito Mussolini, appunti relativi all’incontro avvenuto con Adolf Hitler il 22 aprile 1944 a Salisburgo nel castello di Klessheim. Presenti all’evento il Direttore Generale Archivi del Ministero della cultura, presso la cui sede i documenti verranno custoditi per garantirne lo studio e la valorizzazione, e la Soprintendente Archivistica e Bibliografica per il Piemonte e la Valle d’Aosta. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

