Separazione carriere | Costa lancia l’allarme Voto cruciale per

Enrico Costa ha espresso preoccupazione sulla separazione delle carriere dei magistrati, sostenendo che il voto del 22 e 23 marzo sarà decisivo. Durante una conferenza a Parma, ha spiegato come questa riforma possa influenzare l’indipendenza della giustizia. Costa ha sottolineato che la decisione coinvolge direttamente il funzionamento del sistema giudiziario italiano. La campagna per il sì sta attirando l’attenzione di molti cittadini e operatori del settore.

Enrico Costa, esponente di Forza Italia, ha tenuto a Parma una conferenza stampa per promuovere il “Sì al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, in programma il 22 e 23 marzo. Insieme a lui, Valentina Tuccari e Paolo Buzzi hanno sottolineato l’importanza della riforma per garantire equilibrio, merito e responsabilità nella giustizia italiana. L’incontro si è svolto presso l’Hotel Farnese di Parma, con la partecipazione di rappresentanti del mondo politico e dell’avvocatura. Costa ha ribadito la coerenza della proposta, già avanzata nel 2011 da Silvio Berlusconi, e ha evidenziato come la separazione delle carriere rafforzi l’equilibrio tra accusa e difesa, garantendo un giudice imparziale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Referendum Giustizia 2026: ogni voto conta per la separazione delle carriereIl referendum sulla giustizia del 2026 è stato annunciato dal governo e si terrà il 22 e 23 marzo, per decidere se dividere le funzioni tra giudici e pubblici ministeri.

Calabria al voto sulla Giustizia: Ammendolia e Musolino a confronto su separazione carriere e riforma costituzionale.La Calabria si prepara a votare su temi chiave della giustizia.

La Separazione delle CARRIERE dei MAGISTRATI: cosa DEVI SAPERE ora!

