Separare per garantire | un confronto trasversale a sostegno del Sì al referendum sulla Giustizia

Il dibattito sulla separazione delle funzioni giudiziarie ha attirato molti interessati, a causa delle incertezze sulla sua efficacia. I partecipanti discutono di come questa riforma possa migliorare la trasparenza e rafforzare l’indipendenza dei giudici. L’incontro, previsto per venerdì 27 febbraio alle 10, si svolge nella Sala Piersanti Mattarella di Palazzo dei Normanni, coinvolgendo rappresentanti di diverse forze politiche e associazioni civiche. La discussione si concentra sui benefici concreti di questa proposta.