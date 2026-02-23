Separare per garantire | un confronto trasversale a sostegno del Sì al referendum sulla Giustizia
Il dibattito sulla separazione delle funzioni giudiziarie ha attirato molti interessati, a causa delle incertezze sulla sua efficacia. I partecipanti discutono di come questa riforma possa migliorare la trasparenza e rafforzare l’indipendenza dei giudici. L’incontro, previsto per venerdì 27 febbraio alle 10, si svolge nella Sala Piersanti Mattarella di Palazzo dei Normanni, coinvolgendo rappresentanti di diverse forze politiche e associazioni civiche. La discussione si concentra sui benefici concreti di questa proposta.
“Separare per garantire. Il senso del ‘Sì’”, è il titolo dell’incontro in programma venerdì 27 febbraio alle ore 10, nella Sala Piersanti Mattarella di Palazzo dei Normanni, in piazza del Parlamento. Un appuntamento di grande rilievo a sostegno del “Sì” al referendum sulla separazione delle carriere, che si svolgerà all'Ars. L’incontro è promosso dal comitato referendario “Se è giusta Sì separa” in collaborazione con il “Comitato per il Sì - Pannella Sciascia Tortora”. L’evento si distingue per la forte trasversalità dei relatori coinvolti: voci provenienti da diverse aree politiche – da destra a sinistra – dialogheranno sul merito della riforma senza steccati ideologici. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
