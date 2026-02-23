Sentenza storica a Barcellona | gli abbonati possono vendere i loro posti partita per partita

Il club di Barcellona ha deciso di permettere agli abbonati di vendere i loro posti per singole partite, a causa della richiesta crescente di flessibilità. Ora i soci potranno cedere il loro posto, anche di persona e con pagamento, senza costi aggiuntivi. Questa novità riguarda tutti coloro che non possono partecipare alle partite e desiderano recuperare parte dell’investimento. La modifica entrerà in vigore già dalla prossima stagione.

I soci del Barcellona potranno tornare a cedere, anche personalmente e dietro corrispettivo economico (senza sovrapprezzo), il loro posto al Nou Camp qualora non riescano a recarsi allo stadio. Lo stabilisce la sentenza del Tribunale che ha annullato un articolo dello statuto del Barcelona approvato nell’ottobre 2018 che impediva ai soci di cedere i propri posti a sedere in cambio di un corrispettivo economico. Avvenne – scrive El Pais – dopo lo scandalo legato alla rivendita dei biglietti in occasione del Clásico tra Barça e Real Madrid. La riforma statutaria voluta da Bertomeu prevedeva sanzioni per qualsiasi tipo di cessione che comportasse un vantaggio economico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Biathlon, l’Italia femminile ha trovato il ‘terzo violino’ per Milano Cortina 2026. Resta aperta la partita per gli ultimi due postiL’Italia femminile di biathlon si prepara per Milano Cortina 2026, con una posizione di rilievo ormai consolidata.

Affitti brevi, sentenza storica. La Consulta salva la legge. Passa il modello Barcellona: "Comuni, poteri legittimi"La Corte costituzionale ha respinto il ricorso del Governo contro il nuovo testo unico del turismo della Toscana, confermando la validità del modello Barcellona e rafforzando i poteri dei Comuni sugli affitti brevi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Superlega: il golpe fallito che ha cambiato il calcio per sempre.

Violenza sessuale e molestie sul lavoro, sentenza storica a Parma: regista e teatro condannati a pagare 100mila euroViolenza sessuale e molestie su un palco teatrale e scatta il risarcimento da 100mila euro. Lo scorso novembre il Tribunale del Lavoro di Parma ha emesso una sentenza storica condannando un noto ... ilfattoquotidiano.it

Sentenza "storica" della Corte suprema boccia i #dazi di #Trump, ma nel Day After svanisce l'euforia. A parte la sconfitta politica per la Casa Bianca, per l' #Europa e per il #madeinItaly potrebbe non cambiare nulla. #economia #export x.com

L’udienza sulla commemorazione del 2024. La decisione dopo la storica sentenza dei giudici dl capoluogo barese. Nel procedimento era parte civile l’Anpi, che «impugnerà il provvedimento» - facebook.com facebook