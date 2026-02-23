Senso – La conclusione della Trilogia Italiana di Alfred

Alfred ha deciso di terminare la sua Trilogia Italiana, ispirato dal suo forte legame con l’Italia. La causa di questa scelta deriva dalla passione che il fumettista francese nutre per il nostro paese, che ha sempre rappresentato nei suoi lavori. Il suo ultimo progetto include dettagli autentici di città e tradizioni italiane, riflettendo il suo affetto sincero. La conclusione di questa serie segna una tappa importante nel suo percorso artistico.

Alfred è un fumettista francese che non ha mai nascosto il suo amore e il suo legame con l’Italia, al punto da rendere il nostro paese lo sfondo della sua Trilogia Italiana. Tre storie, uscite da noi per Bao Publishing, che mettono in luce tutta la sensibilità e le qualità artistiche di questo grande autore. A fine 2024, in occasione dell’uscita di Maltempo, avevamo avuto anche l’occasione di intervistare Alfred e vi invitiamo a recuperare l’articolo che trovate qui. Qualche mese fa, invece, è uscito Senso, che conclude il “viaggio” dell’autore in Italia con una storia emozionante e poetica. Senso – Alfred; Bao Publishing Sentirsi fuori posto. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

Dune 3: la descrizione del primo trailer anticipa l'epica conclusione della trilogia di Denis VilleneuveIl primo trailer di Dune 3 offre uno sguardo alla conclusione della trilogia diretta da Denis Villeneuve, anticipando un capitolo ricco di tensione e rivelazioni.

La conclusione della serie fenomeno si avvicina: episodi 5-7 in streaming il 26 dicembre su Netflix, e l'ultimo episodio il primo gennaio 2026 alle 2 del mattino (ora italiana)La serie Stranger Things 5 si avvicina alla sua conclusione, con gli ultimi episodi disponibili tra dicembre 2025 e gennaio 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Potere sanzionatorio Garante Privacy: è perentorio il termine - DB; La fine del mondo (divertente e crudele) secondo Francesco Pecoraro; Si avvia a conclusione il progetto GaTE-Gate To Europe del CNCA; Bologna, riapre a doppio senso il Pontelungo dopo 4 anni e mezzo di lavori.

La conclusione a Brescia: il fascino della Mille MigliaÈ dall’edizione del 2021 che Andrea Vesco e Fabio Salvinelli su Alfa Romeo 6C 1750 conquistano la Mille Miglia, gara che termina oggi a Brescia il suo percorso di cinque giorni. Un dominio clamoroso, ... ilfoglio.it

23 FEBBRAIO 2005 23 FEBBRAIO 2026 MAZINGER ANGELS []. 21° anniversario per il manga, realizzato da Akihiko Niina, dedicato alle Robot Partner della trilogia Mazinger. Il manga è stato pubblicato in Italia per la prima volta dalla D-Vi - facebook.com facebook