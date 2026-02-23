Semaforo antismog | a Torino scatta il livello 1 arancio per due giorni

Il semaforo antismog si accende di arancio a Torino a causa di un aumento delle concentrazioni di inquinanti nell’aria. La causa è un incremento di polveri sottili rilevato nelle ultime ore, che ha portato all’attivazione delle restrizioni temporanee. Le autorità hanno deciso di limitare la circolazione di veicoli più inquinanti per due giorni consecutivi. Le misure resteranno in vigore fino al controllo successivo, previsto per mercoledì.

Da martedì 24 a mercoledì 25 febbraio compreso (prossimo giorno di controllo), a Torino le misure di limitazione del traffico passeranno al livello 1 (arancio). I dati previsionali forniti lunedì 23 febbraio da Arpa Piemonte evidenziano infatti il superamento del valore di 50 mcgmc di concentrazione media giornaliera di PM10 nell’aria per tre giorni consecutivi. Con l’attivazione del livello arancio si fermeranno anche tutti i veicoli dotati di dispositivo “Move In”, in quanto comunque soggetti alle limitazioni temporanee della circolazione veicolare conseguenti alle previsioni di perdurante accumulo degli inquinanti nell’aria. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Leggi anche: Semaforo antismog a Torino, scatta il livello 1 (arancio): quali veicoli non possono circolare Semaforo antismog a Torino, scatta il livello 2 (rosso) dopo un giorno di arancio: le limitazioniA Torino, le misure di limitazione del traffico sono state revise a causa delle condizioni di qualità dell'aria. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Semaforo antismog rosso, da domani diesel fino a Euro 5 fermi a TorinoAl semaforo antismog di Torino scatta il rosso. Da domani a venerdì 23 gennaio compreso, prossimo giorno di controllo, entra in vigore il livello 2 con le relative misure di limitazione del traffico ... ansa.it A Torino il semaforo antismog torna biancoDopo la pioggia migliora la qualità dell'aria a Torino e da domani, secondo i dati previsionali forniti oggi da Arpa Piemonte, il semaforo antismog a Torino torna bianco. Fino a mercoledì 24 dicembre, ... ansa.it