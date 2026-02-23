Sella guida Cia Verona | Agricoltori pilastro verde ma a rischio

Mirko Sella, 47enne viticoltore e olivicoltore di Mezzane, assume la presidenza di Cia Agricoltori Italiani Verona per rispondere alle sfide del settore agricolo. La sua nomina nasce dalla necessità di rafforzare il ruolo degli agricoltori locali, spesso colpiti da problemi climatici e di mercato. Sella si impegna a sostenere le aziende agricole in un momento di difficoltà crescente. La sua esperienza aiuterà a promuovere pratiche più sostenibili tra gli agricoltori della provincia.

Mirko Sella, 47enne viticoltore e olivicoltore di Mezzane, è il nuovo presidente di Cia Agricoltori Italiani Verona. Eletto venerdì scorso durante l’assemblea al Crowne Plaza di Verona, Sella succede ad Andrea Lavagnoli e porterà avanti un programma incentrato sulla sostenibilità ambientale e la difesa del ruolo centrale degli agricoltori. Al suo fianco, il vicepresidente Andrea Garonzi, titolare di un’azienda lattiero-casearia a Mozzecane, e una giunta composta da giovani e donne. Un programma ambizioso per l’agricoltura veronese. Sella, titolare dell’azienda agricola San Cassiano che comprende cantina, vigneti e oliveti, è anche vicepresidente uscente di Cia Verona e presidente della Commissione prezzi vitivinicola presso la Borsa Merci della Camera di Commercio di Verona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Cia Verona, il nuovo presidente è Mirko Sella: «Va riaffermato il ruolo degli agricoltori»Mirko Sella, viticoltore di Mezzane, ha accettato la guida di Cia Verona, sostenendo che è fondamentale rafforzare la voce degli agricoltori locali.

Leggi anche: Manovra Finanziaria 2026 : Cia Agricoltori Italiani Campania, accolti correttivi ma manca visione politica

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Mirko Sella alla guida di Cia Verona, Andrea Garonzi Vicepresidente; Mirko Sella è il nuovo presidente di Cia Verona.

Cia Verona, il nuovo presidente è Mirko Sella: «Va riaffermato il ruolo degli agricoltori»È titolare dell’azienda agricola San Cassiano, che comprende la cantina e svariati ettari di vigneto e oliveto: «Presenteremo presto un progetto Life europeo incentrato sulla ricostruzione dell’equili ... veronasera.it

Lungolago a Bardolino Foto di Furlan Aura Inviateci via messaggio le vostre immagini di Verona e provincia (con titolo o luogo dello scatto) alla nostra pagina Facebook per partecipare - facebook.com facebook