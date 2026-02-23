Sei posti a Buggerru | scatta la corsa per i cantieri comunali

Buggerru ha aperto le candidature per sei posti nei cantieri comunali, a causa della necessità di rinnovare i servizi pubblici. Il comune ha annunciato le selezioni per assumere temporaneamente sei lavoratori, puntando a migliorare le infrastrutture locali. La procedura coinvolge cittadini interessati a contribuire alla manutenzione delle strade e degli spazi pubblici. La chiamata alle candidature ha già attirato numerose richieste, mentre le selezioni sono in corso.

Buggerru: la sfida per sei posti di lavoro nei cantieri comunali. Il comune di Buggerru ha avviato le selezioni per l’assunzione a tempo determinato di sei figure professionali nell’ambito dei cantieri di lavoro comunali. Le candidature potranno essere presentate dal 24 febbraio al 2 marzo, secondo le modalità indicate dall’avviso pubblico. L’iniziativa è rivolta a soggetti disoccupati e inoccupati e rientra nelle misure attive per l’occupazione promosse sul territorio. La selezione riguarda un operaio qualificato muratore in pietra e mattoni e cinque operai generici, con applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria del settore privato corrispondente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

