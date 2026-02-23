Segua il link e digiti la password Derubato online del primo stipendio che gli era stato accreditato

Un ragazzo di 27 anni di Ancona ha perso il suo primo stipendio dopo essere caduto in una truffa online. La causa è stata una falsa richiesta di conferma dei dati bancari, che ha portato i ladri a svuotare il suo conto. Il giovane aveva appena ricevuto il pagamento e, seguendo le istruzioni di un messaggio sospetto, ha condiviso le sue credenziali. Ora si indaga su come siano riusciti a entrare nel suo conto.

Vittima un 27enne. Il truffatore si è spacciato per la sua banca online criptando il numero di telefono. L'operazione ha autorizzato un bonifico istantaneo ANCONA - Un 27enne anconetano è stato vittima di una truffa online e ci ha rimesso il suo primo stipendio. La truffa l'ha subita il 22 marzo del 2023 e questa mattina il responsabile è stato condannato dal tribunale di Ancona alla pena di otto mesi e al risarcimento di 3mila euro alla vittima. Il 27enne, che aveva da poco incassato la sua prima paga al lavoro, aveva ricevuto una telefonata che sembrava provenire dalla sua banca online e in cui gli veniva comunicato che il suo conto era stato oggetto di un accesso abusivo e che era necessario impostare una nuova password per salvaguardare il suo denaro. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

L’album di famiglia degli italiani online col portale “Antenati”, il progetto del Mic che digitalizza gli Archivio di StatoIl portale “Antenati”, progetto del Ministero della Cultura, digitalizza quasi 155 milioni di documenti degli Archivi di Stato italiani.

Stipendio docenti e ATA, online su NoiPA la nuova Emissione Speciale per gli arretratiNell'area riservata di NoiPA, alcuni docenti e personale ATA scoprono il nuovo importo degli arretrati del Contratto 202224, dopo il ricalcolo che ha corretto le precedenti cifre.

Approfondimenti, notizie e discussioni

[COMMENTO AL VANGELO] di Lc 9,22-25 - Giovedì dopo le Ceneri «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua» (Lc 9,23). In questo versetto del Vangelo di L - facebook.com facebook