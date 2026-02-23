Secondigliano anziano deriso e ripreso in diretta social | individuato un 11enne

Un uomo di circa 60-65 anni è stato deriso e ripreso in diretta social da un gruppo di bambini a Secondigliano, in seguito a un episodio avvenuto vicino a un centro commerciale. La scena si è svolta davanti a passanti e automobilisti, che hanno assistito senza intervenire. La vicenda ha attirato l’attenzione sui comportamenti dei più giovani in pubblico e sulla loro capacità di riprendere le persone senza consenso. La polizia sta cercando di ricostruire quanto accaduto.

Un uomo di circa 60-65 anni è stato preso di mira da un gruppo di bambini a Secondigliano. L’episodio è avvenuto in serata nei pressi di un centro commerciale, sotto gli occhi di passanti e automobilisti. Ne è nato un filmato finito sui social che non è sfuggito all'attenzione delle forze dell'ordine. Secondo quanto ricostruito, alcuni minori – nessuno dei quali avrebbe compiuto 12 anni – hanno iniziato a seguire l’anziano, riprendendolo con uno smartphone in una diretta social poi diventata virale. Nel video, della durata di un minuto e 50 secondi, si sentono insulti e frasi offensive rivolte all’uomo, che appare in evidente stato di difficoltà. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Abbatte con l'auto sei pilottini e si allontana, ma viene ripreso: individuato e sanzionatoDomenica mattina a Verona, un automobilista ha colpito e abbattuto sei pilottini in via Sant'Antonio, allontanandosi senza segnalare l'incidente.

Bambini prendono di mira un anziano: il video diventa virale, a postarlo un 11enneUn video mostra un gruppo di bambini che prende di mira un anziano, con la causa attribuita a comportamenti di gruppo e pressione tra pari.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Secondigliano, anziano deriso sui social da un gruppo di bambini: l'intervento dei carabinieriUn sessantenne vittima di un branco di ragazzini: lo riprendono e lo postano sui social. L'intervento dei carabinieri di Secondigliano. ilgazzettinovesuviano.com

Secondigliano, umiliazione in diretta: anziano deriso da un branco di bambiniNAPOLI – A Secondigliano, in una sera qualunque, si consuma l’ennesima pagina amara della deriva digitale che sta travolgendo le nuove generazioni. Un anziano, fragile e disorientato, diventa bersagli ... marigliano.net

Insultano l'anziano a Secondigliano e pubblicano il video su Tiktok. Avrà tra i 60 e i 65 anni. L’uomo non sta bene e sicuramente non è presente a sé stesso. Il bambino impugna lo smartphone, parte la diretta: ha inizio la gogna https://nap.li/g9T3 - facebook.com facebook

#Secondigliano- Anziano bersaglio di bambini. La gogna è social. Carabinieri individuano chi posta il video virale: ha 11 anni #Cronaca #Anziano #Vittima #Bambini #VideoVirale #Carabinieri #Social #NanoTV x.com