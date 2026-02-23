Scuola in rosso nelle Marche -2.265 iscritti nell' ultimo triennio Male le ex superiori

La riduzione di 2.265 iscritti negli ultimi tre anni nella scuola marchigiana deriva dalla diminuzione generale delle nascite e dalla diminuzione delle iscrizioni. Le ex superiori sono quelle più colpite, con un calo significativo di studenti. La tendenza si riflette in tutte le tipologie di istituti, pubblici e privati. La perdita di studenti si traduce in classi più piccole e in una minore presenza di giovani nelle aule. La situazione continua a preoccupare gli operatori del settore.

ANCONA – Nelle Marche ci sono sempre meno studenti. E poco importa quale sia l’ordine e il grado, il risultato non cambia. A dirlo sono i dati diffusi dall’Ufficio scolastico regionale delle Marche che ha tenuto conto dei soli iscritti alle classi prime. In totale, nell’ultimo triennio, compreso il 2026-2027 dove le iscrizioni si sono da poco concluse, gli allievi sono calati di 2.265 unità, così suddivisi: -280 all'infanzia (-2,89%), -688 alla primaria (-6,75%), -574 alla secondaria di primo grado (-4,58%) e -723 alla secondaria di secondo grado (-5,11%). Per l’Usr questa è una vera e propria tendenza. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

