Scuola e impresa sinergia vincente | l’Ipsia Ambrosoli e Arvedi insieme per la formazione

L'accordo tra l’Ipsia Ambrosoli di Codogno e Arvedi nasce dalla richiesta di offrire agli studenti un’esperienza pratica in azienda. La collaborazione permette ai ragazzi di partecipare a stage e progetti di formazione sul campo, favorendo il collegamento tra scuola e lavoro. In questo modo, si mira a preparare meglio i giovani alle sfide del settore siderurgico. La partnership continua a crescere, coinvolgendo sempre più studenti e aziende locali.

Codogno (Lodi), 23 febbraio 2026Prosegue e si rafforza la c ollaborazione tra l'Ipsia "Avvocato Giorgio Ambrosoli" di Codogno, sede dell'Istituto di istruzione superiore cittadino, e l'Acciaieria Arvedi di Cremona, realtà d'eccellenza del settore siderurgico. Un progetto formativo di rilievo per il territorio, giunto al secondo anno consecutivo e che, nei prossimi giorni, coinvolgerà gli studenti delle classi quarte e quinte in una serie di laboratori tecnici altamente specialistici. Secondo anno di collaborazione. A coordinare l'organizzazione delle attività e i rapporti con l'azienda è stato il professor Giuseppe Macaione, che sottolinea il valore educativo dell'iniziativa: "Siamo giunti al secondo anno di una proficua collaborazione con l'Acciaieria Arvedi, una realtà d'eccellenza nel settore siderurgico.

Ipsia Corni, nuovi corsi : "Puntiamo all’innovazione per una scuola dinamica"Ipsia Corni presenta i nuovi corsi, con un focus sull’innovazione per promuovere una scuola più dinamica.

Avellino, sinergia tra SOS Impresa e Comune: firmato protocollo per le vittime di usura e racketL’Associazione SOS Impresa Avellino APS e il Comune di Avellino hanno firmato un protocollo di intesa per promuovere la legalità e contrastare usura e racket.

