Scuola e Bullismo | il master di eCampus su prevenzione gestione e didattica

Da orizzontescuola.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il crescente problema del bullismo nelle scuole ha portato eCampus a lanciare un master dedicato. La formazione mira a fornire insegnanti e operatori strumenti pratici per prevenire e gestire situazioni di disagio tra studenti. I partecipanti apprendono tecniche di comunicazione e metodi didattici innovativi. Il corso, che coinvolge esperti del settore, si propone di rafforzare l'attenzione alle dinamiche di gruppo e alla tutela dei più giovani. Molti istituti mostrano interesse per questa iniziativa educativa.

Per affrontare con competenza e sensibilità un fenomeno complesso come il bullismo, diventa fondamentale sviluppare strumenti di comprensione avanzati, strategie di intervento efficaci e percorsi educativi solidi. Proprio per rispondere a queste esigenze formative, l’università eCampus propone il master universitario “Il bullismo: interpretazione, fenomenologia, prevenzione e didattica”, un percorso pensato per chi opera nella scuola, . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

