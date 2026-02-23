Scuola e Bullismo | il master di eCampus su prevenzione gestione e didattica

Il crescente problema del bullismo nelle scuole ha portato eCampus a lanciare un master dedicato. La formazione mira a fornire insegnanti e operatori strumenti pratici per prevenire e gestire situazioni di disagio tra studenti. I partecipanti apprendono tecniche di comunicazione e metodi didattici innovativi. Il corso, che coinvolge esperti del settore, si propone di rafforzare l'attenzione alle dinamiche di gruppo e alla tutela dei più giovani. Molti istituti mostrano interesse per questa iniziativa educativa.

Per affrontare con competenza e sensibilità un fenomeno complesso come il bullismo, diventa fondamentale sviluppare strumenti di comprensione avanzati, strategie di intervento efficaci e percorsi educativi solidi. Proprio per rispondere a queste esigenze formative, l’università eCampus propone il master universitario “Il bullismo: interpretazione, fenomenologia, prevenzione e didattica”, un percorso pensato per chi opera nella scuola, . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

“Didattica e Arti terapie – tecniche creative in ambito scolastico”: il master innovativo di eCampus per ripensare la scuola attraverso creatività e inclusioneIn Italia nasce un nuovo master all’Università eCampus che punta a rivoluzionare il modo di fare scuola.

“Didattica integrale per il nuovo ambiente di apprendimento”: il master di eCampus da 60 CFU per docenti ed educatoriLa scuola italiana cambia passo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Capaci, scuola e Carabinieri insieme contro bullismo e cyberbullismo; Monteiasi, progetto contro bullismo e cyberbullismo tra Comune, scuola e Carabinieri; Studenti a lezione contro violenze e bullismo al Taliercio; Bullismo E Cyberbullismo, Emergenza Educativa.

Massi e Mino a scuola. La coppia, star dei social : Fermiamo il bullismoIl giovane influencer insieme al suo cane vantano tre milioni di follower. L’incontro con gli studenti dell’alberghiero Martini, per insegnare l’inclusione. msn.com

Botricello, la scuola Ilaria Alpi contro il bullismoSi è spiegato anche che il bullismo esiste da sempre, persino nelle storie per ragazzi, come nel libro Cuore e Le avventure di Pinocchio. Più che un incontro si è manifestata una presa di coscienza ... catanzaroinforma.it

Un romanzo contro il bullismo nato a scuola: a Mesagne il progetto «La felicità è possibile» - News x.com

Elza è costantemente vittima di bullismo, dentro e fuori la scuola, a causa della sua classe sociale. Claire e le sue amiche, le torturatrici, sembrano in grado di andare avanti così in eterno. Finché, forse, a Elza non verrà data la chance di rivalersi. - facebook.com facebook