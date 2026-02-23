Scudo fiscale | salva-condomini con imposta sostitutiva per il 110%

Lo scudo fiscale si applica a migliaia di condomini italiani, a causa della proposta di introdurre un’imposta sostitutiva al 110%. Questa novità potrebbe permettere ai condomini di regolarizzare capitali nascosti e migliorare le finanze condominiali. La misura mira a favorire la trasparenza e la stabilità nei bilanci delle abitazioni condivise. La decisione finale potrebbe influenzare significativamente le prossime riunioni condominiali e le scelte di investimento.

Lo Scudo Fiscale: Come Funziona e Chi Ne Potrà Beneficiare. Il governo sta valutando l’introduzione di una norma che potrebbe cambiare le carte in tavola per migliaia di condomini italiani. La misura, in fase di progettazione, mira a proteggere coloro che hanno usufruito del Superbonus 110% in buona fede, ma che si sono trovati coinvolti in irregolarità non imputabili direttamente a loro. La norma, che potrebbe essere inserita nel prossimo decreto fiscale, prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva per chiudere le pendenze con l’Agenzia delle Entrate senza incorrere in sanzioni. Tra i casi in cui lo scudo potrebbe intervenire ci sono errori negli stati di avanzamento lavori, asseverazioni non corrette e cantieri non completi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Superbonus: a chi è rivolto lo scudo Salva Condomini per regolarizzare cantieri e detrazioniIl governo introduce lo scudo Salva Condomini per proteggere i proprietari da responsabilità inattese legate al Superbonus, causate da irregolarità nei cantieri.

Salva condomini, sugli orrori del superbonus arriva uno scudo per proteggere i cittadini (e non solo) dal fiscoIl governo introduce una nuova misura per tutelare i condomini alle prese con le complicazioni del Superbonus.

