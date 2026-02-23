Scudetto andato il Milan si consola con il mercato | Tare vuole il jolly goleador
Il Milan ha perso lo scudetto e cerca di compensare con il mercato estivo. Igli Tare, il direttore sportivo, ha già individuato alcuni obiettivi, tra cui un attaccante versatile. La scelta nasce dalla necessità di rafforzare l’attacco e migliorare le prestazioni della squadra. La società sta definendo le strategie per assicurarsi un giocatore che possa fare la differenza in futuro. Tare sta lavorando per concludere le trattative più importanti.
La rosa del Milan di Massimiliano Allegri è sufficientemente competitiva per una sola competizione in questa stagione: nella prossima, considerando l'auspicabile ritorno del Diavolo nelle coppe europee, serviranno rinforzi di vera qualità dal calciomercato estivo. Igli Tare, direttore sportivo del club di Via Aldo Rossi, è già al lavoro per trovare i giocatori giusti per il progetto del tecnico livornese. Calciatori che innalzino il livello tecnico del Diavolo in ogni reparto, oltre che a far aumentare l'organico a livello numerico. Ma andiamo con ordine. PROSSIMA SCHEDA Arrivato nel calciomercato estivo 2025 dal Wolfsburg, il giovane David Odogu (praticamente mai impiegato da Allegri) sarà prestato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Mercato Milan, Tare pronto allo scambio con il Napoli: il ds rossonero vuole Lucca
