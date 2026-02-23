Scudetto andato il Milan si consola con il mercato | Tare vuole il jolly goleador

Il Milan ha perso lo scudetto e cerca di compensare con il mercato estivo. Igli Tare, il direttore sportivo, ha già individuato alcuni obiettivi, tra cui un attaccante versatile. La scelta nasce dalla necessità di rafforzare l’attacco e migliorare le prestazioni della squadra. La società sta definendo le strategie per assicurarsi un giocatore che possa fare la differenza in futuro. Tare sta lavorando per concludere le trattative più importanti.