Scrivimi una lettera per un giudice che esprima rimorso per il mio reato | imputata a processo chiede a ChatGpt di scriverle delle lettere di scuse per le vittime il tribunale se ne accorge e la condanna

Una donna ha richiesto a ChatGPT di scriverle una lettera di scuse per le vittime, ma il tribunale ha scoperto il tentativo e l’ha condannata. L’imputata ha cercato di usare un’intelligenza artificiale per nascondere il proprio rimorso e favorire una riduzione della pena. Il giudice ha giudicato questa azione come un tentativo di inganno, portando a una decisione più severa. La vicenda mette in evidenza quanto possa essere rischioso affidarsi a strumenti digitali in contesti giudiziari.

Quando ci si trova di fronte a un giudice per rispondere di reati gravi, il sincero pentimento può essere una chiave fondamentale per ottenere un'attenuazione della pena. Ma cosa succede se quel rimorso non è reale, bensì il prodotto di un'istruzione data all' intelligenza artigiciale? È quanto accaduto in Nuova Zelanda, nel tribunale distrettuale di Christchurch, in un caso che segna un nuovo, controverso capitolo sull'uso dell'AI in ambito legale. I reati e la strategia difensiva "artificiale". Protagonista della vicenda è una donna chiamata a rispondere di accuse pesanti: incendio doloso, furto con scasso, aggressione e resistenza a pubblico ufficiale.