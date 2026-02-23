Scream 7 | è uscito il trailer finale – tutto porta a questo venerdì!

Il trailer finale di Scream 7 ha visto la luce, provocando grande attesa tra i fan del franchise. La causa è il rilascio di questo video, che anticipa le scene più intense del film in uscita. Le immagini mostrano nuovi personaggi e un ritmo più veloce, lasciando intuire una trama ricca di colpi di scena. La scena finale del trailer suggerisce che il film arriverà nelle sale proprio questo venerdì.

È arrivato il momento. E’ stato appena rilasciato il trailer finale di Scream 7, l’attesa è ufficialmente finita. Il video, pubblicato dall’ account ufficiale della saga, chiude con un messaggio chiarissimo: “ Everything has led to this ”. Dopo mesi di campagna marketing, il nuovo capitolo diretto da Kevin Williamson (che firma anche la sceneggiatura con Guy Busick) si prepara a invadere le sale venerdì 27 febbraio 2026, distribuito anche in Italia da Eagle Pictures e Paramount Pictures Italia (dal 26 febbraio). Tensione pura, meta-narrazione, colpi di scena ed un Ghostface più letale che mai, questo ed altro nel trailer finale di Scream 7. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

Scream 7 | Il nuovo trailer è uno shock! Tornano Stu Macher e Dewey Riley per la sfida finaleParamount Pictures ha pubblicato il nuovo trailer di Scream 7 e ha lasciato tutti senza parole.

Leggi anche: ‘Scream 7’: il trailer ufficiale e la data d’uscita

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Scream 7, le anticipazioni del regista Kevin Williamson: ecco perché questo capitolo sarà diverso; Leggi le nostre recensioni delle uscite al cinema di questo mercoledì; Sei pronto ad affrontare la paura? Gli horror più spaventosi in uscita fino al 2026; Scooby Doo, Mckenna Grace interpreterà Dafne nella serie tv live action Netflix.

Scream 7: in arrivo il nuovo capitolo della saga slasherEsce in sala il 25 febbraio Scream 7, che vede il ritorno di Sidney Prescott per difendere sua figlia Tatum dai delitti del killer Ghostface ... sentieriselvaggi.it

Scream 7, è uscito il trailer del film horrorIl trailer del settimo capitolo della saga horror Scream è finalmente disponibile. 2 minuti di terrore che segnano il ritorno del genere slasher inventato per la prima volta nel 1996 da Wes Craven e ... tg24.sky.it

«Hello, Sidney.» Neve Campbell torna nei panni di Sidney Prescott in #Scream7. Un’eredità costruita in tre decenni di sangue, sopravvivenza e memoria. Dal 25 febbraio al cinema. #SidneyPrescott #adv #Scream - facebook.com facebook

Scream 7, la locandina e il trailer ci ricordano l'uscita imminente x.com