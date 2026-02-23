Scout si fa male Arriva l’elicottero

Un ragazzo di 16 anni, appartenente a un gruppo scout, si è ferito durante un'escursione sul Monte Catria a causa di una caduta. La sua gamba si è gravemente infortunata, rendendogli impossibile continuare a camminare. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno avviato le operazioni di recupero. Un elicottero ha raggiunto il gruppo scout e ha trasportato il giovane in ospedale. La situazione ha richiesto un intervento rapido e preciso.

Un passo falso lungo il sentiero di vetta e la gita si trasforma in emergenza. Un ragazzo di 16 anni, appartenente a una comitiva scout, è stato recuperato in elicottero nel primo pomeriggio di ieri sul Monte Catria dopo una caduta che gli ha provocato un trauma alla gamba, impedendogli di proseguire autonomamente. L’incidente è avvenuto lungo il percorso che scende dalla Croce di vetta, nel tratto compreso tra il rifugio La Vernosa e la cima del Catria, una delle zone più frequentate dell’Appennino marchigiano. Il giovane è scivolato durante la discesa. Scattato l’allarme, si è messa in moto la macchina dei soccorsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sarri: “Non conosco Ratkov”. La replica di Lotito: “Non fa lo scout, fa l’allenatore”Il mercato del calcio continua a riservare sorprese e incertezze.

Australian Open 2026, Musetti si fa male e si ritira: Djokovic in semifinaleLorenzo Musetti si ritira nel quarto di finale degli Australian Open contro Djokovic.

