Scoperto scarico abusivo a mare | arriva l' Arpac

Un scarico abusivo in mare è stato individuato in località “Le Vagnole” a Sessa Aurunca, a causa di un'intensa attività di monitoraggio ambientale. Le autorità hanno rilevato una fuoriuscita di sostanze sospette che minaccia la qualità delle acque. Sul posto, l’Arpac ha già avviato i controlli per verificare l’origine e la composizione delle sostanze. La scoperta preoccupa gli abitanti e le associazioni ambientali della zona.

Il Comune: "Dalle prime verifiche tecniche eseguite in loco, lo scarico parrebbe riconducibile a un sistema di convogliamento di acque di ruscellamento (acque bianche) interno al Parco Le Vagnole". Indagini in corso Uno scarico abusivo a mare è stato scoperto in località “Le Vagnole”, nel territorio di Sessa Aurunca. A seguito delle segnalazioni pervenute, gli uffici comunali si sono immediatamente attivati, con il coinvolgimento diretto del settore Ambiente e del Comando della polizia municipale del Comune, operando in sinergia con la polizia provinciale e la Capitaneria di porto competente per territorio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

