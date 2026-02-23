Scoperta serra di cannabis in armadio | 8 piantine e rischio incendio

Durante un intervento per una lite familiare, i carabinieri di Catania hanno trovato una serra di cannabis nascosta in un armadio. La scoperta riguarda otto piantine coltivate illegalmente in casa, con il rischio di incendi a causa delle luci e dei dispositivi elettrici utilizzati. La presenza di questa serra mette in evidenza un’attività di coltivazione clandestina che rischia di mettere in pericolo l’abitazione. La scoperta ha portato alla denuncia dei proprietari.

I carabinieri di Catania sono intervenuti per una lite familiare e hanno scoperto una serra di cannabis nascosta dentro un armadio. L’operazione si è svolta in via Proserpina, dove un giovane di 21 anni è stato denunciato per coltivazione illecita di sostanze stupefacenti. L’intervento è partito da una banale discussione tra il giovane e un’anziana per una finestra lasciata aperta, ma ha rivelato un’attività clandestina ben organizzata. Dentro l’armadio, una serra perfettamente funzionante. L’intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile di Catania è iniziato come una semplice chiamata per una lite familiare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Catania, lite domestica svela una serra di cannabis nascosta nell’armadioUna lite familiare a Catania ha portato i Carabinieri a scoprire una serra di cannabis nascosta in un armadio.

Carabinieri intervengono per una lite in famiglia ma trovano una serra di cannabis dentro l'armadioUn giovane di 21 anni è stato denunciato dai carabinieri di Catania dopo aver scoperto una serra di cannabis nascosta in un armadio durante un intervento per una lite familiare.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Lodi Vecchio, il capannone trasformato in una maxi serra di marijuana: sequestrate 12 mila piante; Finestra rotta a Catania: lite familiare e scoperta choc, una serra di marijuana nell'armadio; Catania, intervengono per una lite tra nonna e nipote ma scoprono una serra di cannabis: denunciato 21enne; Venite, c’è odore di marijuana: scoperta una serra con 43 piante, arrestato un giovane.

Catania, intervengono per una lite tra nonna e nipote ma scoprono una serra di cannabis: denunciato 21enneErano intervenuti per una lite tra nonna e nipote in via Proserpina ma i sospetti dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania, intervenuti in sinergia con la Centrale Operativa, li hanno portati ... itacanotizie.it

Catania. Lite in casa svela una serra di marijuana: 21enne denunciatoUna discussione familiare per una finestra lasciata aperta si è trasformata in un intervento ben più delicato per i Carabinieri. È accaduto a Catania, in via Proserpina, dove ... libertasicilia.it

Da una lite in famiglia alla scoperta di una serra di droga: denunciato 21enne Il 21enne catanese per deve rispondere di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti ... - facebook.com facebook