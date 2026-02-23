scontro in moto caccia al pirata

Un motociclista di 62 anni è stato investito da un’auto che poi è fuggita senza fermarsi. La collisione si è verificata lungo una strada provinciale, quando il veicolo ha speronato la moto, facendo cadere il conducente. Il ferito è stato trasportato in ospedale in codice giallo. La polizia cerca il conducente dell’auto, che non si è fermato a prestare soccorso dopo l’incidente. Le autorità indagano sulla dinamica dell’incidente.

Un motociclista di 62 anni è stato ricoverato in ospedale, in codice giallo, dopo uno scontro con un’auto, il cui conducente si è allontanato senza prestare soccorso. E ora è caccia al pirata: si cerca una Kia, sulle cui tracce si sono messi gli agenti della polizia locale. Tutto è successo poco dopo le 9 di ieri a San Donato, sulla via Emilia, all’altezza del quartiere Certosa. Ancora da chiarire le cause e la dinamica dello scontro, in seguito al quale lo scooterista, residente a Peschiera Borromeo, ha riportato ferite e contusioni. Il conducente dell’auto si è allontanato senza aspettare l’arrivo dei soccorsi, né sincerarsi delle condizioni del centauro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Cade dalla moto, viene investito da un tir e muore sulla Pontina. Caccia al pirata: “Chi ha visto parli”Alfredo Loreti, 48 anni, è morto venerdì pomeriggio sulla via Pontina dopo essere caduto dalla moto e essere stato investito da un tir.

Ragazza travolta da un'auto davanti al supermercato: caccia al pirata della stradaVenerdì 12 dicembre, intorno alle 14, una giovane donna è stata coinvolta in un incidente stradale presso la rotonda del supermercato Bennet di Gavardo.

