Scontro fra auto e pulmino di una squadra giovanile di volley | mezzi a fuoco due feriti in condizioni serie

Un incidente tra un’auto e un pulmino di una squadra giovanile di volley ha provocato un incendio e due feriti gravi. La causa sembra essere stata la rottura di un pneumatico, che ha portato alla collisione. Le fiamme sono divampate rapidamente, coinvolgendo entrambi i veicoli e rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco. I soccorritori hanno estratto i feriti e li hanno portati in ospedale. La strada è rimasta chiusa per alcune ore.

Pomeriggio di paura a Carpineti, in provincia di Reggio Emilia, lungo la strada statale 63, all'altezza della galleria del Seminario. Intorno alle ore 16.00 di lunedì 23 febbraio 2026, infatti, un'auto si è scontrata con un pulmino che trasportava una squadra giovanile (Under 15 maschile) di pallavolo di Castelnovo Monti. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire le cause di questo grave incidente stradale: fra le ipotesi non si esclude il colpo di sonno della conducente della vettura, una donna di 59 anni estratta dall'abitacolo e trasportata all'ospedale Maggiore di Parma.