Scomparso e trovato senza vita in Trentino | dov' era Dario Marini

Dario Marini, un uomo di 39 anni di Chiesanuova, è stato trovato senza vita in Trentino dopo essere scomparso da giorni. La causa del decesso sembra collegata a un problema di salute, ma le autorità stanno ancora indagando. Marini era stato visto l’ultima volta nel suo quartiere prima di sparire misteriosamente. La scoperta del suo corpo ha suscitato grande dolore tra amici e familiari, che ne cercavano notizie da tempo. La vicenda rimane sotto i riflettori.

La drammatica vicenda di Dario Marini, il 39enne residente a Chiesanuova, quartiere di Padova, e trovato senza vita nella giornata di ieri, domenica 22 febbraio, ha scosso tremendamente il Trentino. Perché è nel nostro territorio che è stato trovato il corpo, purtroppo senza vita, dell’uomo, giunto da Bologna circa una settimana fa. Sono stati gli operatori del soccorso alpino e dei vigili del fuoco a individuarlo: il cadavere del 39enne è stato trovato in una radura non lontano dal castello di Avio, in zona Sabbionara. Lì vicino, a circa mezzo chilometro, è stata trovata parcheggiata la sua auto, una Fiat Cinquecento. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Dario Marini lavorava nell’azienda di famiglia, attiva nel settore dei lavori stradali con sede a Rubano - facebook.com facebook