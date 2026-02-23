Sci Lindsay Vonn lascia l’ospedale negli Usa

Lindsay Vonn si è dimessa dall’ospedale negli Stati Uniti dopo una serie di interventi chirurgici causati dalla brutta caduta durante la discesa libera alle Olimpiadi di Milano-Cortina lo scorso 8 febbraio. La campionessa americana è stata sottoposta a interventi in Italia e in USA per curare le ferite riportate. Ora, dopo settimane di cure, torna a casa, lasciando l’ospedale con un percorso di recupero ancora da completare.

Roma, 23 feb. (askanews) – Dopo la caduta choc lo scorso 8 febbraio nella discesa libera alle Olimpiadi di Milano-Cortina, gli interventi chirugici in Italia e l’ultimo negli USA, Lindsey Vonn ha lasciato finalmente l’ospedale. Lo ha comunicato con un video la stessa fuoriclasse americana sui suoi profili social: “Finalmente sono uscita dall’ospedale!!! Dopo quasi 2 settimane trascorse in un letto d’ospedale quasi completamente immobile, finalmente sto abbastanza bene per trasferirmi in albergo. Non è ancora a casa, ma è un passo enorme! Spero di aver spiegato abbastanza bene il mio infortunio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Lindsey Vonn lascia l'ospedale dopo le cinque operazioni: «Un passo enorme, ma ci vorrà un anno affinché le ossa guariscano»La campionessa dello sci si trasferisce in albergo: «Ora mi concentrerò sul passaggio alle stampelle in poche settimane. Sarà una strada lunga»

