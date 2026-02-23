Sci Lindsay Vonn lascia l’ospedale negli Usa

Lindsay Vonn si è dimessa dall’ospedale negli Stati Uniti dopo una serie di interventi chirurgici causati dalla brutta caduta durante la discesa libera alle Olimpiadi di Milano-Cortina lo scorso 8 febbraio. La campionessa americana è stata sottoposta a interventi in Italia e in USA per curare le ferite riportate. Ora, dopo settimane di cure, torna a casa, lasciando l’ospedale con un percorso di recupero ancora da completare.

Lindsey Vonn lascia l'ospedale dopo le cinque operazioni: «Un passo enorme, ma ci vorrà un anno affinché le ossa guariscano»La campionessa dello sci si trasferisce in albergo: «Ora mi concentrerò sul passaggio alle stampelle in poche settimane. Sarà una strada lunga» ... corriere.it

TREVISO | LINDSAY VONN LASCIA IL CA’ FONCELLO E TORNA IN COLORADO, «PAZIENTE MODELLO»15/02/2026 TREVISO – Lindsey Vonn lascia il Ca’ Foncello e torna in Colorado dove subirà altri interventi chirurgici, bello il gesto di lasciare tutti i pupazzi ricevuti ai piccoli pazienti ricoverati ... antennatre.medianordest.it

Altro che Grey's Anatomy. La sorella di Lindsay Vonn è impazzita per i medici italiani e ha pubblicato un video dimostrativo girato in un ospedale di Treviso dove è stata ricoverata la sciatrice. "Lasciate perdere le app di incontri e venite qui!" - facebook.com facebook

Auguri a Lindsay Vonn tre operazioni in due giorni non é roba da poco. Sarebbe bello sentirla applaudire la sanità pubblica italiana contro l’orrore della sanità Usa, un sistema di classe con tariffe gonfiate che non cura ma si alimenta delle necessità dei pazie x.com