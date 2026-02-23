Sci di fondo | Italia olimpica trascinata da Pellegrino E il futuro fa ben sperare

Federico Pellegrino ha dominato le gare di sci di fondo, portando l’Italia ai vertici olimpici. La sua vittoria deriva da anni di allenamenti intensi e dalla perseveranza dimostrata sul ghiaccio. Con le sue imprese, ha dimostrato che il movimento italiano può competere ad alti livelli. I risultati ottenuti alimentano la speranza di vedere altri talenti emergere. Ora, il futuro dello sci di fondo italiano si presenta più promettente che mai.

Si può tranquillamente dire: l’Italia delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, nello sci di fondo, ha avuto in sostanza il nome di Federico Pellegrino scritto sotto quello del Paese. Già, perché il campione di Nus è stato anche il principale attore nella conquista delle due medaglie di bronzo azzurre, l’una ottenuta insieme a Elia Barp nella team sprint, l’altra con Barp, Martino Carollo e Davide Graz nella staffetta maschile. Un Pellegrino che, a 35 anni, ha continuato a far capire perché in teoria ancora per un paio di stagioni potrebbe andare avanti, avendo aggiunto al suo tradizionale armamentario delle sprint anche le doti necessarie per competere su distanze più lunghe. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sci di fondo: Federico Pellegrino, Davos, un legame e la vista olimpicaFederico Pellegrino ha vissuto una settimana intensa a Davos, un evento che ha rafforzato il suo legame con questa località.

Akanji, sarà Inter anche nel futuro? L’annuncio dopo Parma fa ben sperare i tifosiAkanji, protagonista nelle recenti partite dell’Inter, ha commentato il suo futuro in un’intervista a Sky Sport.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Sci di Fondo - Milano-Cortina 2026: un mostruoso Klaebo vince la 10 km in tecnica libera! Carollo gran 7; Sci di fondo - Milano Cortina 2026. Ecco gli azzurri al via delle due 50 km: 3 uomini e una donna; Sci di fondo – Milano-Cortina 2026: annunciato il quartetto azzurro per la staffetta femminile; Sci di fondo – Milano-Cortina 2026: annunciato il quartetto azzurro per la staffetta maschile.

Sci di fondo, Italia di bronzo nella staffetta maschile. Federico Pellegrino trascina gli azzurri sul podio ai Giochi OlimpiciCapitan Pellegrino trascina l’Italia sul podio ai Giochi Olimpici. Il quartetto maschile formato da Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo e il monumentale Federico Pellegrino chiude ... ilmessaggero.it

Sci di fondo, bronzo per l’Italia nella team sprint con Barp-PellegrinoCORTINA – L’Italia dello sci di fondo conquista la medaglia di bronzo nella team sprint ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, sul circuito al Lago di Tesero, grazie a Federico Pellegrino ed Elia ... dire.it

Milano Cortina 2026. Riviviamo le immagini dei 2 bronzi azzurri nello sci di fondo Segui la cerimonia di chiusura su Rainews.it - facebook.com facebook

UNA MARATONA È la mass start maschile dello sci di fondo! 50 km in tecnica classica che regaleranno spettacolo a Lago di Tesero! Uno stato influenzale ferma Chicco Pellegrino… Ma ci sono Elia Barp e Simone Daprà da tifareeeeeeeeee #Itali x.com