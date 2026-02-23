Schianto tra un' auto e un pulmino che trasportava una squadra di pallavolo under 15 | 59enne e 14enne in elisoccorso al Maggiore

Un incidente tra un'auto e un pulmino che trasportava una squadra di pallavolo under 15 ha causato il ricovero di una donna di 59 anni e di un ragazzo di 14. La collisione si è verificata nel pomeriggio di lunedì 23 febbraio a Carpineti, sull'Appennino Reggiano, e entrambi sono stati trasportati in elicottero all'Ospedale Maggiore di Parma. La dinamica dell’incidente resta ancora da chiarire.

L'incidente ha coinvolto un'auto e un pulmino che trasportava una squadra under 15 di pallavolo di Castelnovo nè Monti. In seguito all'incidente si è sviluppato un incendio in galleria. Tutte le persone all'interno dei mezzi sono riuscite ad uscire prima che le fiamme avvolgessero completamente i due veicoli. Sono atterrati due elisoccorso, uno arrivato da Bologna e uno da Pavullo. I due feriti arrivati a Parma sono gravi con diversi traumi in varie parti del corpo ma non sarebbero in pericolo di vita. Altre otto persone, tra cui sei atleti, sono stati trasportati all'Ospedale di Reggio Emilia per accertamenti.