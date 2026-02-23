Schianto auto-moto a Cremona | perde la vita il liceale 18enne Davide Barbieri

Davide Barbieri, un liceale di 18 anni, ha perso la vita in un incidente a Cremona dopo aver impattato violentemente contro un’auto in via Sesto. La causa dello scontro sembra essere stata una manovra improvvisa del veicolo, che ha messo in fuga il giovane motociclista. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

L'incidente è avvenuto oggi in via Sesto a Cremona. Uno schianto violento contro un'auto ha costato la vita al giovane Davide Barbieri, appena 18enne, alla guida della sua moto. 🔗 Leggi su Fanpage.it Cremona schianto contro un’auto: Davide Barbieri muore in moto a 18 anniDavide Barbieri ha perso la vita in un incidente in moto avvenuto poco dopo le 13 in via Sesto a Cremona. Schianto moto-auto a Milano, morto un uomo: moto non assicurata e automobilista 18enne con foglio rosaUn motociclista di 52 anni ha perso la vita a Milano dopo uno scontro con un'auto guidata da un ragazzo di 18 anni con il foglio rosa. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Schianto auto-moto a Colverde: gravissimo un 28enne, soccorsi in codice rosso; Terribile incidente a Sestri Levante, schianto auto-moto: 71enne in pericolo di vita; Incidente tra microcar e moto, morto Andrea Curti: in auto un 18enne col foglio rosa; Incidente a Mirano tra moto e auto, morto un giovane di 28 anni. Venezia, terribile schianto frontale tra auto e moto: morto un 27enneTragedia nella serata di ieri in provincia di Venezia. Un centauro di 27 anni è morto in un incidente stradale, la sua mote si è scontrata frontalmente con un’auto. Ieri sera 20 febbraio 2026, intorno ... notizie.it Schianto moto-auto a Milano, morto un uomo: moto non assicurata e automobilista 18enne con foglio rosaA perdere la vita un motociclista 52enne che si è schiantato contro una microcar guidata da un 18enne con foglio rosa ... fanpage.it Grazie a Davide Barbieri e a "IMMAGINI " Pavia la citta' e la sua Provincia per aver scelto ancora una volta una mia fotografia per l’immagine di copertina di questo bellissimo gruppo al quale vi invito ad iscrivervi. Grazie grazie - facebook.com facebook