Schedatura delle scuole a Bagno a Ripoli | FdI ritira la mozione Ricevute minacce e strumentalizzazioni

I consiglieri di Fratelli d’Italia a Bagno a Ripoli hanno ritirato la proposta di inserire l’orientamento politico di insegnanti e dirigenti nelle schede delle scuole. La decisione segue le minacce ricevute e le accuse di strumentalizzazione, che hanno scatenato forti polemiche tra i cittadini. La mozione aveva generato divisioni nella comunità locale, portando a una forte reazione pubblica. La questione resta aperta e si attendono nuovi sviluppi.

Bagno a Ripoli, 23 febbraio 2026 – Dopo le polemiche, i consiglieri comunali di FdI a Bagno a Ripoli hanno ritirato la mozione da loro presentata in cui chiedevano di aggiungere al nome delle scuole del territorio l'orientamento politico di insegnanti e dirigenza scolastica. A poche ore dalla manifestazione pubblica a favore della scuola libera, in programma alle 17 di oggi in piazza della Pace alla presenza di studenti, docenti, politici, associazioni, sindacati e cittadini, Michele Barbarossa, Serena Giannini e Fabio Venturi hanno annunciato il ritiro dell'atto. La comunicazione è stata indirizzata al presidente del Consiglio comunale.