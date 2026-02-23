Schedatura delle scuole a Bagno a Ripoli | FdI ritira la mozione Ricevute minacce e strumentalizzazioni

23 feb 2026

I consiglieri di Fratelli d’Italia a Bagno a Ripoli hanno ritirato la proposta di inserire l’orientamento politico di insegnanti e dirigenti nelle schede delle scuole. La decisione segue le minacce ricevute e le accuse di strumentalizzazione, che hanno scatenato forti polemiche tra i cittadini. La mozione aveva generato divisioni nella comunità locale, portando a una forte reazione pubblica. La questione resta aperta e si attendono nuovi sviluppi.

schedatura delle scuole a bagno a ripoli fdi ritira la mozione ricevute minacce e strumentalizzazioni
© Lanazione.it - Schedatura delle scuole a Bagno a Ripoli: FdI ritira la mozione. “Ricevute minacce e strumentalizzazioni”

Bagno a Ripoli, 23 febbraio 2026 – Dopo le polemiche, i consiglieri comunali di FdI a Bagno a Ripoli hanno ritirato la mozione da loro presentata in cui chiedevano di aggiungere al nome delle scuole del territorio l’orientamento politico di insegnanti e dirigenza scolastica. A poche ore dalla manifestazione pubblica a favore della scuola libera, in programma alle 17 di oggi in piazza della Pace alla presenza di studenti, docenti, politici, associazioni, sindacati e cittadini, Michele Barbarossa, Serena Giannini e Fabio Venturi hanno annunciato il ritiro dell’atto. La comunicazione è stata indirizzata al presidente del Consiglio comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

