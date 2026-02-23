Scatta l' allarme antincendio in Ostetricia | evacuate 35 persone

Un incendio ha causato l’attivazione dell’allarme antincendio nell’ospedale di Pordenone, portando all’evacuazione di 35 persone nell’unità di Ostetricia. Le fiamme si sono originate in un deposito vicino ai reparti, generando fumo e allarme tra pazienti e personale. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La situazione resta sotto controllo mentre si verifica l’entità dei danni.

Intervento dei vigili del fuoco. Nessuna conseguenza per i pazienti e per le strutture Attimi di apprensione nel tardo pomeriggio di domenica 22 febbraio 2026 all’Ospedale di Pordenone, dove intorno alle 18.30 è scattato l’allarme antincendio al quarto piano della struttura per la segnalazione di presenza di fumo in un reparto. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del comando provinciale con una squadra operativa, l’autobotte, l’autoscala e il funzionario di guardia, supportati dai distaccamenti di Sacile e Maniago. Come previsto dal piano di emergenza interno, il personale sanitario aveva già avviato l’evacuazione del reparto interessato prima dell’arrivo dei soccorritori: in totale 35 persone, neonati e mamme, sono state fatte allontanare in sicurezza. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

