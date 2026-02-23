Scandalo Epstein arrestato l’ex ministro Mandelson | in manette un altro big britannico dopo il principe Andrea

Peter Mandelson, ex ministro britannico e figura chiave del governo di Tony Blair, è stato arrestato da Scotland Yard per aver condiviso documenti riservati con Jeffrey Epstein, il finanziere accusato di abusi. L’arresto deriva da un’indagine sulle fughe di informazioni governative durante il suo incarico. La polizia ha perquisito la sua abitazione e sequestrato i dispositivi elettronici. L’arresto si inserisce in un’indagine che coinvolge anche altri personaggi di spicco.

Peter Mandelson, ex eminenza grigia del New Labour di Tony Blair ed ex ambasciatore britannico negli Usa, è stato arrestato dagli agenti di Scotland Yard nell’ambito dell’indagine penale sulle informazioni e i documenti governativi riservati condivisi, quando era ministro, col defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Lo rivela Sky News. Nelle scorse ore, la società di consulenza co-fondata da Mandelson aveva dichiarato bancarotta. In una nota, infatti, la Global counsel aveva annunciato di aver cessato tutte le attività. Ora in amministrazione controllata, la società di Mandelson aveva licenziato buona parte dei suoi circa 80 dipendenti nel Regno Unito. 🔗 Leggi su Open.online

