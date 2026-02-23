Scandalo Epstein arrestato l’ex ministro britannico Peter Mandelson | Condivise documenti governativi riservati

Peter Mandelson, ex ministro britannico, è stato arrestato da Scotland Yard per aver condiviso documenti governativi riservati. La polizia ha trovato prove che collegano l’ex politico a un trasferimento illegale di informazioni sensibili. L’arresto si inserisce in un’indagine più ampia sulle fughe di documenti riservati che coinvolgono figure di spicco del Regno Unito. Le autorità continuano a raccogliere elementi per chiarire i dettagli di questa vicenda.

Il terremoto provocato dallo scandalo degli Epstein files continua a scuotere il Regno Unito. Gli agenti di Scotland Yard hanno arrestato Peter Mandelson, ex eminenza grigia del New Labour di Tony Blair, ex ministro e ambasciatore britannico negli Stati Uniti. Le manette sono scattate nell’ambito dell’indagine penale sulle informazioni e i documenti governativi riservati condivisi, quando era ministro, col defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. L’accusa è di “cattiva condotta nell’esercizio della sua funzione pubblica”. Il suo arresto arriva quattro giorni dopo quello dell’ ex principe Andrea, per sospetti del tutti analoghi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

